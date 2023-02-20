Patrick Rakovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Rakovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Rakovsky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Rakovsky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Patrick Rakovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Rakovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Rakovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Rakovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Rakovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Rakovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Rakovsky 2 Haziran 1993 tarihinde Olpe şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Rakovsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Patrick Rakovsky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Rakovsky'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Rakovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Rakovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Patrick Rakovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Rakovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2017 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında FC Lahti

1 Ocak 2021 yılında Orange County

17 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Patrick Rakovsky kimdir

Patrick Rakovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Rakovsky şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Bleche-Germinghausen, FC Schreibershof (-1999), Dukla Prag (1999-2000), AC Sparta Prag (2000-2003;2004-2007), SK Slavia Prag (2003-2004), FC Schalke 04 (2007-2011)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Rakovsky nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Saoud Janan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Janan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saoud Janan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saoud Janan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albi Skendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Skendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albi Skendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albi Skendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Rabiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Rabiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Rabiei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Rabiei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rob Kiernan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Kiernan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rob Kiernan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rob Kiernan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!