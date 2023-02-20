Patrick Rakovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Rakovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Rakovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Rakovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Rakovsky 2 Haziran 1993 tarihinde Olpe şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Rakovsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Patrick Rakovsky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Rakovsky'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Rakovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Rakovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patrick Rakovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Rakovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2017 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında FC Lahti

1 Ocak 2021 yılında Orange County

17 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Patrick Rakovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Rakovsky şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Bleche-Germinghausen, FC Schreibershof (-1999), Dukla Prag (1999-2000), AC Sparta Prag (2000-2003;2004-2007), SK Slavia Prag (2003-2004), FC Schalke 04 (2007-2011)

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