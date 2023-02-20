Erickson Gallardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erickson Gallardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erickson Gallardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erickson Gallardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erickson Gallardo 26 Temmuz 1996 tarihinde Barinas, Barinas şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Erickson Yirson Gallardo Toro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erickson Gallardo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Erickson Gallardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erickson Gallardo'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Erickson Gallardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ericksongallardo96/

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Erickson Gallardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erickson Gallardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Erickson Gallardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erickson Gallardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zamora B

1 Ocak 2016 yılında Zamora FC

9 Temmuz 2019 yılında Toronto

17 Temmuz 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında Toronto

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Zamora FC

1 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Erickson Gallardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erickson Gallardo şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Erickson Gallardo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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