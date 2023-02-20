Manuel Arteaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Arteaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel Arteaga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Arteaga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manuel Arteaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Arteaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel Arteaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Arteaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Arteaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Arteaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Arteaga 17 Haziran 1994 tarihinde Maracaibo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Venezuela,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Alejandro Arteaga Rubianes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Arteaga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Manuel Arteaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Arteaga'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Arteaga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ManuelArteaga7

http://www.instagram.com/manuelarteaga7/?hl=en

Manuel Arteaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Arteaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Arteaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Arteaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2012 yılında Parma

30 Haziran 2013 yılında Zulia FC

1 Ocak 2014 yılında Dep. Anzoátegui

1 Ocak 2015 yılında Zulia FC

4 Ocak 2016 yılında Palermo

5 Şubat 2016 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2016 yılında Palermo

7 Temmuz 2016 yılında The Strongest

6 Ocak 2017 yılında Palermo

7 Ocak 2017 yılında RFC Seraing

1 Temmuz 2017 yılında Dep. La Guaira

30 Ağustos 2018 yılında Arouca

30 Haziran 2019 yılında Dep. La Guaira

26 Temmuz 2019 yılında Zamora FC

11 Ocak 2021 yılında Indy Eleven

13 Aralık 2022 yılında Phoenix Rising

Manuel Arteaga kimdir

Manuel Arteaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Arteaga şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Centro Gallego (2000-2004), UA Maracaibo (2004-2008), Zulia FC (2008-2010)

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Manuel Arteaga nereli

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