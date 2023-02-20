Mohamed Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Traore 15 Ağustos 2002 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Traore Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Traore'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/momotra_official/

Mohamed Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2020 yılında LAFC

11 Mart 2022 yılında Las Vegas

30 Kasım 2022 yılında LAFC

Mohamed Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Traore şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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