Emil Cuello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Cuello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Cuello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Cuello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Cuello 2 Ocak 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Cuello Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Cuello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Emil Cuello'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Cuello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EmilCuello

Emil Cuello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Cuello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Cuello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Cuello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Ocean City

1 Ağustos 2016 yılında SMU Mustangs

11 Ocak 2019 yılında Los Angeles

21 Mart 2019 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2019 yılında Los Angeles

20 Ocak 2021 yılında San Antonio FC

25 Ağustos 2021 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2021 yılında San Antonio FC

14 Aralık 2021 yılında Sacramento FC

2 Şubat 2023 yılında Phoenix Rising

Emil Cuello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Cuello şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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