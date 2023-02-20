Rocco Rios Novo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocco Rios Novo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rocco Rios Novo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rocco Rios Novo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rocco Rios Novo 4 Haziran 2002 tarihinde Los Angeles, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rocco Rios Novo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rocco Rios Novo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rocco Rios Novo'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rocco Rios Novo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/roccoriosnovo/

Rocco Rios Novo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rocco Rios Novo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rocco Rios Novo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rocco Rios Novo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Lanús II

2 Mart 2021 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2021 yılında Lanús II

27 Nisan 2022 yılında Atlanta

31 Aralık 2022 yılında Lanús II

31 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

30 Kasım 2023 yılında Lanús II

Rocco Rios Novo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rocco Rios Novo şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Rocco Rios Novo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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