Kevon Lambert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevon Lambert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevon Lambert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevon Lambert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevon Lambert 22 Mart 1997 tarihinde Lionel Town şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Kevon Jamar Lambert şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevon Lambert Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 10 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Kevon Lambert'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevon Lambert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevon Lambert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevon Lambert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevon Lambert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Montego Bay Utd

10 Ağustos 2017 yılında Phoenix Rising

Kevon Lambert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevon Lambert şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Kevon Lambert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 12 numaralı formasıyla 17 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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