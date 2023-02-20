Eddie Munjoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddie Munjoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddie Munjoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eddie Munjoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eddie Munjoma 18 Temmuz 1998 tarihinde McKinney, Texas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Zimbabve uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Munjoma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eddie Munjoma Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eddie Munjoma'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Eddie Munjoma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EddieMunjoma

http://www.instagram.com/eddiemunjoma/

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Eddie Munjoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eddie Munjoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Eddie Munjoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eddie Munjoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında SMU Mustangs

13 Ocak 2020 yılında Dallas

6 Ekim 2020 yılında North Texas SC

30 Kasım 2020 yılında Dallas

2 Temmuz 2021 yılında North Texas SC

30 Kasım 2021 yılında Dallas

13 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Eddie Munjoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eddie Munjoma şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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