Federico Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Varela kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Varela ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Federico Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Varela 7 Mayıs 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Nicolas Varela şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Varela Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Falsenine yapmaktadır. Federico Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Varela'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Varela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedevarela10/

Federico Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Celta Juvenil A

1 Eylül 2014 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto B

23 Ocak 2018 yılında Portimonense

30 Haziran 2018 yılında FC Porto B

30 Temmuz 2018 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2019 yılında FC Porto B

4 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

1 Ocak 2020 yılında Las Palmas

21 Temmuz 2020 yılında CD Leganés

18 Eylül 2020 yılında Denizlispor

1 Şubat 2021 yılında CSKA-Sofia

29 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Federico Varela kimdir

Federico Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Varela şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Varela nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Mohanad Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohanad Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antoine Hoppenot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Hoppenot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antoine Hoppenot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoine Hoppenot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Strandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Strandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Strandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Strandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rashawn Dally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashawn Dally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rashawn Dally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashawn Dally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!