Federico Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Varela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Varela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Varela 7 Mayıs 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Nicolas Varela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Varela Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Falsenine yapmaktadır. Federico Varela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Rising FC futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Rising FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Varela'nin Phoenix Rising FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Varela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedevarela10/

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Federico Varela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Varela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Varela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Varela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Celta Juvenil A

1 Eylül 2014 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto B

23 Ocak 2018 yılında Portimonense

30 Haziran 2018 yılında FC Porto B

30 Temmuz 2018 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2019 yılında FC Porto B

4 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

1 Ocak 2020 yılında Las Palmas

21 Temmuz 2020 yılında CD Leganés

18 Eylül 2020 yılında Denizlispor

1 Şubat 2021 yılında CSKA-Sofia

29 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Phoenix Rising

Federico Varela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Varela şuan Phoenix Rising FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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