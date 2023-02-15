Manz Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manz Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manz Berg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manz Berg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manz Berg 4 Nisan 1989 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Axel Månz Fabian Berg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manz Berg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manz Berg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 8 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Manz Berg'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Manz Berg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manz Berg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manz Berg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manz Berg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2008 yılında Östers IF

8 Ocak 2014 yılında Åtvidabergs FF

8 Ocak 2017 yılında Östers IF

Manz Berg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manz Berg şuan Östers IF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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