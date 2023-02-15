Niklas Soderberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Soderberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Soderberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Soderberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Soderberg 10 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Soderberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Niklas Soderberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niklas Soderberg'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Niklas Soderberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Niklas Soderberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Soderberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Soderberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Sollentuna U19

1 Ocak 2017 yılında IFK Stocksund

1 Ocak 2018 yılında IFK Lidingö

6 Mart 2019 yılında Sylvia

8 Ocak 2021 yılında Brage

8 Ocak 2023 yılında Östers IF

Niklas Soderberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Soderberg şuan Östers IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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