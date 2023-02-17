Adam Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Jakobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Jakobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Jakobsen 7 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Jakobsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Adam Jakobsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Jakobsen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Jakobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Jakobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Jakobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Jakobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında BK Frem

1 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

20 Ağu 2020 yılında Kolding IF

30 Haziran 2021 yılında Vejle BK

7 Temmuz 2021 yılında NK Celje

30 Haziran 2022 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2022 yılında FC Fredericia

Adam Jakobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Jakobsen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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