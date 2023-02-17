Anders Holvad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Holvad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Holvad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Holvad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Holvad 24 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anders Bak Holvad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Holvad Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Holvad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anders Holvad'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Holvad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Holvad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Holvad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Holvad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Viborg FF II

1 Temmuz 2011 yılında Kjellerup IF

1 Ocak 2014 yılında Brabrand IF

3 Şubat 2016 yılında Hobro IK

1 Temmuz 2017 yılında FC Fredericia

10 Haziran 2022 yılında KÍ Klaksvík

28 Ocak 2023 yılında FC Fredericia

Anders Holvad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Holvad şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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