Simon Baekgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Baekgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Baekgaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Baekgaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Baekgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Baekgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Baekgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Baekgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Baekgaard 14 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Simon Bækgård şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Baekgaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Simon Baekgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Baekgaard'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Baekgaardboyu ve yaşı kaç

Simon Baekgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Baekgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Baekgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Baekgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2018 yılında Esbjerg fB

31 Ocak 2020 yılında Aarhus Fremad

31 Temmuz 2020 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2022 yılında FC Fredericia

Simon Baekgaard kimdir

Simon Baekgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Baekgaard şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Spangsbjerg IF

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Simon Baekgaard nereli

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