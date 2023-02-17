Patrick Egelund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Egelund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Egelund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Egelund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Egelund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Egelund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Egelund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Egelund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Egelund 2 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Egelund Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Patrick Egelund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Egelund'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Egelundboyu ve yaşı kaç

Patrick Egelund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Egelund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Egelund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Egelund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2019 yılında Esbjerg fB

13 Ağu 2021 yılında FC Fredericia

Patrick Egelund kimdir

Patrick Egelund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Egelund şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Egelund nereli

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