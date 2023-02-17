Frederik Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Christensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Christensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Christensen 7 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Ørsøe Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Christensen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frederik Christensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frederik Christensen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frederik Christensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Christensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Christensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Christensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF

6 Temmuz 2022 yılında FC Fredericia

Frederik Christensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Christensen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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