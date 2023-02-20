Adama Diomande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Diomande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Diomande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Diomande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Diomande 14 Şubat 1990 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Valentin Adama Diomande şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Diomande Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adama Diomande, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adama Diomande'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adama Diomande Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diomxnde/

Adama Diomande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Diomande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adama Diomande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Diomande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Lyn FK

1 Ocak 2010 yılında Skeid

1 Ocak 2011 yılında IL Hødd

1 Ocak 2012 yılında Strømsgodset

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Minsk

30 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2015 yılında Dubai CSC

26 Mart 2015 yılında Stabæk Fotball

1 Eylül 2015 yılında Hull

1 Mayıs 2018 yılında LAFC

13 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2021 yılında CZ Mighty Lions

8 Ağustos 2021 yılında Al-Sailiya SC

15 Ocak 2022 yılında Al-Arabi SC

28 Ağustos 2022 yılında Odds BK

31 Ocak 2023 yılında Toronto

Adama Diomande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Diomande şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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