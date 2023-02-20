Hugo Mbongue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Mbongue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Mbongue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Mbongue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Mbongue 27 Temmuz 2004 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Hugo-Hilaire Thomas Henry Mbongue Mbongue şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Mbongue Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Mbongue'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hugo Mbongue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Mbongue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Mbongue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Mbongue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında TFC Academy

27 Mayıs 2022 yılında Toronto FC II

13 Eylül 2022 yılında Toronto

Hugo Mbongue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Mbongue şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hugo Mbongue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cherry Beach RC, Clairlea-Westview SC, North Toronto Nitros, Toronto FC

Kanada U20 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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