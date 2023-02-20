Victor Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Vazquez 20 Ocak 1987 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Vázquez Solsona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Vazquez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TANDHEM yapmaktadır. Victor Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 22 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Vazquez'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Victor Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Barça U16

1 Temmuz 2003 yılında Barça U18

1 Temmuz 2004 yılında Barça U19

1 Temmuz 2005 yılında Barcelona C

1 Temmuz 2006 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2011 yılında Club Brugge

8 Ocak 2016 yılında CD Cruz Azul

20 Şubat 2017 yılında Toronto

22 Ocak 2019 yılında Al-Arabi SC

8 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

18 Ağustos 2020 yılında KAS Eupen

14 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2021 yılında Los Angeles

22 Kasım 2022 yılında Toronto

Victor Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Vazquez şuan Toronto FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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