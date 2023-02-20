Jordan Perruzza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Perruzza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Perruzza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Perruzza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Perruzza 16 Ocak 2001 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Jordan Loreto Perruzza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Perruzza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Concept AG yapmaktadır. Jordan Perruzza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Perruzza'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Perruzza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jordanperru77a

http://www.instagram.com/jordanperruzza/

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Jordan Perruzza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Perruzza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Perruzza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Perruzza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Empoli U17

1 Ağustos 2018 yılında TFC Academy

18 Aralık 2018 yılında Toronto FC II

8 Eylül 2020 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2020 yılında Toronto FC II

1 Ocak 2021 yılında Toronto

20 Mayıs 2021 yılında San Antonio FC

16 Temmuz 2021 yılında Toronto

26 Ağustos 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında Toronto

11 Haziran 2022 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2022 yılında Toronto

Jordan Perruzza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Perruzza şuan Toronto FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jordan Perruzza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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