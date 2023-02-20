Michael Bradley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Bradley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Bradley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Bradley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Bradley 31 Temmuz 1987 tarihinde Princeton, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Sheehan Bradley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Bradley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Company Srl yapmaktadır. Michael Bradley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 9 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Michael Bradley'nin Toronto FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Bradley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michaelbr4dley

Michael Bradley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Bradley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michael Bradley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Bradley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2002 yılında IMG Bradenton

1 Ocak 2004 yılında MetroStars

1 Ocak 2006 yılında Heerenveen

1 Eylül 2008 yılında Gladbach

31 Ocak 2011 yılında Aston Villa

30 Haziran 2011 yılında Gladbach

31 Ağustos 2011 yılında Chievo Verona

15 Temmuz 2012 yılında Roma

9 Ocak 2014 yılında Toronto

Michael Bradley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Bradley şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Bradley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chicago Sockers, IMG Soccer Academy (2002–2004)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 151 maçta 17 gol atmıştır.

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