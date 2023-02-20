Lorenzo İnsigne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo İnsigne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lorenzo İnsigne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lorenzo İnsigne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lorenzo İnsigne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo İnsigne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lorenzo İnsigne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo İnsigne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo İnsigne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo İnsigne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo İnsigne 4 Haziran 1991 tarihinde Frattamaggiore şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo İnsigne Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G.E.V. Sport&management srl yapmaktadır. Lorenzo İnsigne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorenzo İnsigne'nin Toronto FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lorenzo İnsigne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lor_Insigne

http://www.instagram.com/lorinsigneofficial/

http://www.facebook.com/LorInsigneOfficial/

Lorenzo İnsigne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo İnsigne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lorenzo İnsigne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo İnsigne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Napoli U17

1 Temmuz 2008 yılında Napoli U19

23 Ocak 2010 yılında Napoli

1 Şubat 2010 yılında Cavese

30 Haziran 2010 yılında Napoli

4 Ağustos 2010 yılında Foggia

30 Haziran 2011 yılında Napoli

1 Temmuz 2011 yılında Pescara

30 Haziran 2012 yılında Napoli

7 Temmuz 2022 yılında Toronto

Lorenzo İnsigne kimdir

Lorenzo İnsigne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo İnsigne şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASD Olimpia Sant'Arpino (07/1998-06/2006), SSC Napoli (07/2006-01/2010)

Lorenzo İnsigne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 10 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 10 gol atmıştır.

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Lorenzo İnsigne nereli

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