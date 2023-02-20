Deandre Kerr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deandre Kerr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deandre Kerr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deandre Kerr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deandre Kerr 29 Kasım 2002 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Deandre Christopher Kerr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deandre Kerr Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Deandre Kerr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Deandre Kerr'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Deandre Kerr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deandre__kerr/

Deandre Kerr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deandre Kerr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Deandre Kerr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deandre Kerr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Syracuse

21 Ocak 2022 yılında Toronto

Deandre Kerr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deandre Kerr şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Deandre Kerr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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