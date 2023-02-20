Deandre Kerr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deandre Kerr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deandre Kerr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Deandre Kerr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Deandre Kerr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deandre Kerr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deandre Kerr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deandre Kerr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deandre Kerr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deandre Kerr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deandre Kerr 29 Kasım 2002 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Deandre Christopher Kerr şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deandre Kerr Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Deandre Kerr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Deandre Kerr'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Deandre Kerr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deandre__kerr/

Deandre Kerr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deandre Kerr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Deandre Kerr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deandre Kerr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Syracuse

21 Ocak 2022 yılında Toronto

Deandre Kerr kimdir

Deandre Kerr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deandre Kerr şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Deandre Kerr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Deandre Kerr nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Eirik Espelid Blikstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Espelid Blikstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eirik Espelid Blikstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Espelid Blikstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Lundqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lundqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Lundqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lundqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Fosnaess Hanssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Fosnaess Hanssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sondre Fosnaess Hanssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Fosnaess Hanssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kipp Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipp Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kipp Keller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kipp Keller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!