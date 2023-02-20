Federico Bernardeschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bernardeschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Bernardeschi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Bernardeschi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Bernardeschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bernardeschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Bernardeschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bernardeschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Bernardeschi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Bernardeschi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Bernardeschi 16 Şubat 1994 tarihinde Carrara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Bernardeschi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Bernardeschi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Bernardeschi'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Federico Bernardeschi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fbernardeschi/

http://www.facebook.com/FedericoBernardeschi10/?ref=ts&fref=ts

Federico Bernardeschi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Bernardeschi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 45.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Bernardeschi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Bernardeschi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Fiorentina U17

1 Temmuz 2011 yılında Fiorentina U19

1 Temmuz 2013 yılında Fiorentina

2 Eylül 2013 yılında Crotone

30 Haziran 2014 yılında Fiorentina

24 Temmuz 2017 yılında Juventus

15 Temmuz 2022 yılında Toronto

Federico Bernardeschi kimdir

Federico Bernardeschi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Bernardeschi şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atletico Carrara (2000–01), Polisportiva Ponzano (2001–03), Fiorentina (2003–13)

Federico Bernardeschi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 6 gol atmıştır.

İtalya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

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Federico Bernardeschi nereli

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