Lukas Macnaughton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Macnaughton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Macnaughton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Macnaughton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Macnaughton 8 Mart 1995 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Macnaughton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Soccer yapmaktadır. Lukas Macnaughton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Macnaughton'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Macnaughton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lukasmacnaught1

http://www.instagram.com/lukas.macnaughton

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Lukas Macnaughton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Macnaughton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lukas Macnaughton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Macnaughton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2019 yılında Pacific FC

25 Ocak 2022 yılında Toronto

Lukas Macnaughton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Macnaughton şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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