Ayo Akinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayo Akinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayo Akinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayo Akinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayo Akinola 20 Ocak 2000 tarihinde Detroit, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kanada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Grant Jesus-Sultan-Akinola Ogundimu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayo Akinola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATG Sports yapmaktadır. Ayo Akinola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 18 Aralık 2017 tarihinde katılmıştır. Ayo Akinola'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayo Akinola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_aakinola/

Ayo Akinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayo Akinola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ayo Akinola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayo Akinola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Haziran 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında TFC Academy

18 Aralık 2017 yılında Toronto

5 Nisan 2018 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2018 yılında Toronto

Ayo Akinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayo Akinola şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Ayo Akinola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 20 numaralı formasıyla 16 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri takımında 9 numaralı formasıyla 10 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 9 gol atmıştır.

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