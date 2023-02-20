Kosi Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kosi Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kosi Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kosi Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kosi Thompson 27 Ocak 2003 tarihinde North York, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Kosi Trevor David Thompson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kosi Thompson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Kosi Thompson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kosi Thompson'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kosi Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kosi Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kosi Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kosi Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında TFC Academy

13 Mayıs 2021 yılında Toronto FC II

25 Şubat 2022 yılında Toronto

Kosi Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kosi Thompson şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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