Sean Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Johnson 31 Mayıs 1989 tarihinde Lilburn, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Sean Everet Johnson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Johnson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Sean Johnson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sean Johnson'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sean Johnson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sjohn25

Sean Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Johnson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sean Johnson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Atlanta

14 Ocak 2010 yılında Chicago

11 Aralık 2016 yılında Atlanta

12 Aralık 2016 yılında New York City

27 Ocak 2023 yılında Toronto

Sean Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Johnson şuan Toronto FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sean Johnson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brookwood High School

Amerika Birleşik Devletleri takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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