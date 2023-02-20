Jahkeele Marshall Rutty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahkeele Marshall Rutty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jahkeele Marshall Rutty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jahkeele Marshall Rutty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jahkeele Marshall Rutty 16 Haziran 2004 tarihinde Brampton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Jahkeele Stanford Jack Marshall-Rutty şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jahkeele Marshall Rutty Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jahkeele Marshall Rutty'nin Toronto FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jahkeele Marshall Rutty Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jahkeele.marshall/

Jahkeele Marshall Rutty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jahkeele Marshall Rutty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jahkeele Marshall Rutty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jahkeele Marshall Rutty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Toronto FC II

22 Ocak 2020 yılında Toronto

13 Haziran 2021 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2021 yılında Toronto

Jahkeele Marshall Rutty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jahkeele Marshall Rutty şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jahkeele Marshall Rutty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.