Mark Anthony Kaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Anthony Kaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Anthony Kaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Anthony Kaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Anthony Kaye 2 Aralık 1994 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada,Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Anthony Kaye Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mark Anthony Kaye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Anthony Kaye'nin Toronto FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Anthony Kaye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MarkThEwizz

http://www.instagram.com/markthewizzz/

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Mark Anthony Kaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Anthony Kaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mark Anthony Kaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Anthony Kaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında TFC Academy

22 Ağustos 2014 yılında Wilmington

30 Kasım 2014 yılında TFC Academy

12 Mart 2015 yılında Toronto FC II

13 Ocak 2016 yılında Louisville City

5 Şubat 2018 yılında LAFC

27 Temmuz 2021 yılında Colorado

9 Temmuz 2022 yılında Toronto

Mark Anthony Kaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Anthony Kaye şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Mark Anthony Kaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 14 numaralı formasıyla 14 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 2 gol atmıştır.

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