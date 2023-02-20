Richie Laryea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richie Laryea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richie Laryea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richie Laryea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richie Laryea 7 Ocak 1995 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Richmond Mamah Laryea şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richie Laryea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Richie Laryea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Richie Laryea'nin Toronto FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Richie Laryea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RichieLaryea_

http://www.instagram.com/richielaryea/

Haberin Devamı

Richie Laryea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richie Laryea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Richie Laryea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richie Laryea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2016 yılında Orlando

25 Mart 2016 yılında Orlando City B

30 Kasım 2016 yılında Orlando

24 Mart 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

21 Mart 2019 yılında Toronto

8 Ocak 2022 yılında Nottm Forest

4 Ağustos 2022 yılında Toronto

30 Haziran 2023 yılında Nottm Forest

Richie Laryea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richie Laryea şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Richie Laryea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 22 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.