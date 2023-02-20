Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Themi Antonoglou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Themi Antonoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Themi Antonoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Themi Antonoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Themi Antonoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Themi Antonoglou 2 Haziran 2001 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada,Yunanistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Themi Antonoglou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 7 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Themi Antonoglou'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Themi Antonoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Themi Antonoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Themi Antonoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Themi Antonoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Haziran 2019 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2019 yılında TFC Academy

2 Temmuz 2020 yılında Toronto FC II

7 Mayıs 2022 yılında Toronto

14 Mayıs 2022 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2022 yılında Toronto

Themi Antonoglou kimdir

Themi Antonoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Themi Antonoglou şuan Toronto FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

West Toronto SC (-12/2014), Toronto FC (1/2015-7/2020)

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Themi Antonoglou nereli

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