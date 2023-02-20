Jonathan Osorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Osorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Osorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Osorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Osorio 12 Haziran 1992 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Osorio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jonathan Osorio, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 27 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Jonathan Osorio'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Osorio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OsoJ92

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http://www.instagram.com/j.oso21/

Jonathan Osorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Osorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Osorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Osorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında TFC Academy

27 Şubat 2013 yılında Toronto

Jonathan Osorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Osorio şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Osorio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brampton Youth SC (2004–2007), Clarkson Sheridan SC (2008–2010), Club Nacional de Football(2010–2012), TFC Academy (2012)

Kanada takımında 21 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 7 gol atmıştır.

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