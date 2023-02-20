Greg Ranjitsingh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Ranjitsingh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greg Ranjitsingh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greg Ranjitsingh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greg Ranjitsingh 18 Temmuz 1993 tarihinde Pickering, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Gregory Nicholas Ranjitsingh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greg Ranjitsingh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Greg Ranjitsingh'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Greg Ranjitsingh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gregxorio/

Greg Ranjitsingh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Greg Ranjitsingh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Greg Ranjitsingh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greg Ranjitsingh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Mercer Bears

26 Mart 2015 yılında Louisville City

1 Ocak 2019 yılında Orlando

25 Kasım 2019 yılında Minnesota

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2021 yılında Philadelphia

20 Temmuz 2021 yılında MLS Pool

3 Eylül 2021 yılında Orlando

13 Eylül 2021 yılında MLS Pool

15 Eylül 2021 yılında LAFC

17 Eylül 2021 yılında MLS Pool

4 Aralık 2021 yılında Philadelphia

6 Aralık 2021 yılında MLS Pool

21 Ocak 2022 yılında Toronto

8 Nisan 2022 yılında Toronto FC II

31 Aralık 2022 yılında Toronto

Greg Ranjitsingh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greg Ranjitsingh şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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