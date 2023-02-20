Sigurd Rosted kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurd Rosted Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurd Rosted adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurd Rosted Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurd Rosted 22 Temmuz 1994 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurd Rosted Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Sigurd Rosted, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toronto FC futbol takımında oynamaktadır. Toronto FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sigurd Rosted'nin Toronto FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sigurd Rosted Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sigurdrosted/

Sigurd Rosted Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurd Rosted isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sigurd Rosted Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurd Rosted futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2015 yılında Sarpsborg 08

8 Ocak 2018 yılında KAA Gent

27 Ağustos 2019 yılında Bröndby IF

31 Ocak 2023 yılında Toronto

Sigurd Rosted Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurd Rosted şuan Toronto FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sigurd Rosted Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kjelsås

Norveç takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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