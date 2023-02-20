Cristian Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Gutierrez 18 Şubat 1997 tarihinde Greenfield Park, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Daniel Gutiérrez Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Gutierrez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Gutierrez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Gutierrez'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Colo Colo

1 Şubat 2017 yılında Unión Española

30 Haziran 2017 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2017 yılında Huachipato

31 Aralık 2018 yılında Colo Colo

16 Ocak 2020 yılında Vancouver

Cristian Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Gutierrez şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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