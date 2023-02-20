Cristian Dajome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Dajome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Dajome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Dajome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Dajome 3 Ocak 1994 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Andrés Dájome Arboleda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Dajome Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Cristian Dajome, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Cristian Dajome'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Dajome Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristian_dajome/?hl=de

Haberin Devamı

Cristian Dajome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Dajome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Dajome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Dajome futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2015 yılında Cúcuta Dep.

31 Aralık 2015 yılında Bogotá FC

15 Ocak 2016 yılında Deportes Tolima

30 Haziran 2016 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2017 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

18 Temmuz 2017 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2017 yılında Atl. Nacional

3 Ocak 2018 yılında CD América

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

2 Ocak 2019 yılında Independiente

31 Aralık 2019 yılında Atl. Nacional

17 Ocak 2020 yılında Vancouver

Cristian Dajome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Dajome şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.