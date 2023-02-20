Ryan Raposo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Raposo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Raposo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Raposo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Raposo 5 Mart 1999 tarihinde Hamilton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Raposo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Ryan Raposo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ryan Raposo'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Raposo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ryanraposo7

http://www.instagram.com/ryanraposo7

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http://www.facebook.com/ryan.raposo

Ryan Raposo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Raposo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ryan Raposo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Raposo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vaughan Azzurri

1 Ağustos 2018 yılında Syracuse

1 Mayıs 2019 yılında Vaughan Azzurri

1 Ağustos 2019 yılında Syracuse

9 Ocak 2020 yılında Vancouver

Ryan Raposo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Raposo şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryan Raposo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Toronto FC, Mount Hamilton SC

Kanada U23 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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