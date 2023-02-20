Thomas Hasal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Hasal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Hasal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Hasal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Hasal 9 Temmuz 1999 tarihinde Cambridge, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Hasal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Thomas Hasal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 7 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Thomas Hasal'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Hasal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thomashasal/

Thomas Hasal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Hasal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Hasal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Hasal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2019 yılında Vancouver

Thomas Hasal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Hasal şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Thomas Hasal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.