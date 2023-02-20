Javain Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javain Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javain Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javain Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javain Brown 9 Mart 1999 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Javain Okemio Brown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javain Brown Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Javain Brown, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Javain Brown'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javain Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javain Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javain Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javain Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2019 yılında Treasure Coast

1 Ağustos 2019 yılında SF Bulls

21 Ocak 2021 yılında Vancouver

Javain Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javain Brown şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Javain Brown Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 21 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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