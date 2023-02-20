Tristan Blackmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Blackmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Blackmon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Blackmon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Blackmon 12 Ağustos 1996 tarihinde Las Vegas, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Tristan Michael Blackmon şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Blackmon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 15 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Tristan Blackmon'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tristan Blackmon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tristan.blackmon/

Haberin Devamı

Tristan Blackmon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tristan Blackmon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tristan Blackmon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Blackmon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Pacific Tigers

1 Mayıs 2016 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2016 yılında Pacific Tigers

1 Mayıs 2017 yılında Burlingame

1 Ağustos 2017 yılında Pacific Tigers

19 Ocak 2018 yılında LAFC

15 Ağustos 2018 yılında Phoenix Rising

29 Ağustos 2018 yılında LAFC

14 Mart 2019 yılında Phoenix Rising

26 Nisan 2019 yılında LAFC

14 Aralık 2021 yılında Charlotte

15 Aralık 2021 yılında Vancouver

Tristan Blackmon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Blackmon şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Las Vegas Sports Academy, Bishop Gorman High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.