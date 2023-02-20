Deiber Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deiber Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deiber Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deiber Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deiber Caicedo 25 Mart 2000 tarihinde Barbacoas şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Déiber Jair Caicedo Mideros şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deiber Caicedo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Humberto Quiceno yapmaktadır. Deiber Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Deiber Caicedo'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Deiber Caicedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deiber_caicedo_/

Haberin Devamı

Deiber Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deiber Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Deiber Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deiber Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Cali

26 Ocak 2021 yılında Vancouver

Deiber Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deiber Caicedo şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.