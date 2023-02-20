Julian Gressel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gressel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Gressel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Gressel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Gressel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gressel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Gressel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Gressel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Gressel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Gressel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Gressel 16 Aralık 1993 tarihinde Neustadt an der Aisch şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Gressel Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Julian Gressel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Gressel'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Gressel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JulianGressel

http://www.instagram.com/jgressel24/

Julian Gressel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Gressel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julian Gressel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Gressel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Quelle FÜ U17

1 Temmuz 2010 yılında Quelle FÜ U19

1 Temmuz 2011 yılında Neustadt/Aisch

1 Temmuz 2012 yılında Eintr. Bamberg

1 Temmuz 2013 yılında Neustadt/Aisch

1 Eylül 2013 yılında Friars

13 Ocak 2017 yılında Atlanta

21 Ocak 2020 yılında D.C. United

15 Temmuz 2022 yılında Vancouver

Julian Gressel kimdir

Julian Gressel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Gressel şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SpVgg Greuther Fürth (2002-2009), Quelle Fürth (2009-2011)

Julian Gressel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Julian Gressel nereli

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