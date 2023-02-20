Simon Becher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Becher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Becher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Becher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Becher 20 Temmuz 1999 tarihinde Topeka, Kansas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Becher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Becher'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Becher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Becher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simon Becher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Becher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Crusaders

1 Mayıs 2019 yılında Reading United

31 Temmuz 2019 yılında Crusaders

1 Ağustos 2019 yılında SLU Billikens

1 Mayıs 2021 yılında Ocean City

1 Ağustos 2021 yılında SLU Billikens

11 Ocak 2022 yılında Vancouver

18 Mart 2022 yılında Vancouver 2

1 Ocak 2023 yılında Vancouver

Simon Becher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Becher şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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