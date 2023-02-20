Alessandro Schopf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Schopf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Schopf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alessandro Schopf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alessandro Schopf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Schopf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alessandro Schopf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Schopf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Schopf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Schopf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Schopf 7 Şubat 1994 tarihinde Umhausen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Alessandro André Schöpf şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Schopf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Alessandro Schopf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alessandro Schopf'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Schopf Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alessandroschoepf/

Alessandro Schopf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Schopf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alessandro Schopf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Schopf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında BNZ Tirol U15

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2010 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Bayern II

1 Ocak 2014 yılında Bayern

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

7 Ocak 2016 yılında Schalke

19 Temmuz 2021 yılında Bielefeld

3 Ağustos 2022 yılında Vancouver

Alessandro Schopf kimdir

Alessandro Schopf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Schopf şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Längenfeld (1999-2007), AKA Tirol (2007-2009), FC Bayern München (2009-2012)

Alessandro Schopf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 6 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 8 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alessandro Schopf nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Simon Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Mello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Mello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Mello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Mello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brinder Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brinder Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brinder Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brinder Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karol Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Swiderski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karol Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karol Swiderski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!