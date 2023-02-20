Alessandro Schopf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Schopf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Schopf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Schopf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Schopf 7 Şubat 1994 tarihinde Umhausen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Alessandro André Schöpf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Schopf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Alessandro Schopf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alessandro Schopf'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Schopf Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/alessandroschoepf/

Alessandro Schopf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Schopf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alessandro Schopf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Schopf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında BNZ Tirol U15

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2010 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Bayern II

1 Ocak 2014 yılında Bayern

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

7 Ocak 2016 yılında Schalke

19 Temmuz 2021 yılında Bielefeld

3 Ağustos 2022 yılında Vancouver

Alessandro Schopf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Schopf şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alessandro Schopf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Längenfeld (1999-2007), AKA Tirol (2007-2009), FC Bayern München (2009-2012)

Avusturya takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 6 gol atmıştır.

Avusturya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 8 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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