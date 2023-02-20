Luis Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Martins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Martins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Martins 10 Haziran 1992 tarihinde Lamego şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Carlos Ramos Martins şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Martins Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Luis Martins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 4 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Martins'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Martins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luismartinss36/

Luis Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2011 yılında Benfica

1 Temmuz 2012 yılında Benfica B

1 Ocak 2013 yılında Gil Vicente

1 Eylül 2014 yılında Granada

24 Ağustos 2015 yılında Osasuna

30 Haziran 2016 yılında Granada

24 Ocak 2017 yılında Marítimo

30 Haziran 2018 yılında Granada

1 Temmuz 2018 yılında Chaves

1 Ağustos 2019 yılında Kansas City

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

4 Mayıs 2022 yılında Vancouver

Luis Martins kimdir

Luis Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Martins şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boavista FC (2004-2005);
CC Lamego (2003-2004)(2005-2006);
ADCE Diogo Cão (2007);
SL Benfica (2008-2011)

Luis Martins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Aralık 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 13 numaralı formasıyla 30 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Mayıs 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Luis Martins nereli

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