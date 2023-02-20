Andres Cubas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Cubas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Cubas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Cubas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Cubas 22 Mayıs 1996 tarihinde Aristóbulo del Valle şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Paraguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Andrés Cubas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Cubas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Andres Cubas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Andres Cubas'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Andres Cubas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adriancubas5

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http://www.instagram.com/andrescubas08/

Andres Cubas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Cubas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Cubas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Cubas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Boca Juniors

12 Ocak 2017 yılında Pescara

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors

7 Temmuz 2017 yılında Defensa

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

17 Temmuz 2020 yılında Nîmes Olympique

28 Nisan 2022 yılında Vancouver

Andres Cubas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Cubas şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Andres Cubas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 18 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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