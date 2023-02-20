Ali Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Ahmed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ahmed 10 Ekim 2000 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ahmed Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATG Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 16 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Ahmed'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Whitecaps U23

18 Mart 2022 yılında Vancouver 2

16 Kasım 2022 yılında Vancouver

Ali Ahmed kimdir

Ali Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ahmed şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toronto FC

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Ali Ahmed nereli

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