Matteo Campagna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matteo Campagna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matteo Campagna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matteo Campagna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matteo Campagna 27 Haziran 2004 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matteo William Campagna şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matteo Campagna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 23 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Matteo Campagna'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matteo Campagna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matteo Campagna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matteo Campagna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matteo Campagna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Nisan 2021 yılında Vancouver

24 Ağustos 2021 yılında York United

30 Kasım 2021 yılında Vancouver

25 Mart 2022 yılında Vancouver 2

30 Kasım 2022 yılında Vancouver

Matteo Campagna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matteo Campagna şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Matteo Campagna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.