Ranko Veselinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ranko Veselinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ranko Veselinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ranko Veselinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ranko Veselinovic 24 Mart 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ранко Веселиновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ranko Veselinovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Ranko Veselinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver Whitecaps FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver Whitecaps FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ranko Veselinovic'nin Vancouver Whitecaps FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ranko Veselinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ranko Veselinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ranko Veselinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ranko Veselinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2016 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina

9 Şubat 2020 yılında Vancouver

31 Aralık 2020 yılında Vojvodina

1 Ocak 2021 yılında Vancouver

Ranko Veselinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ranko Veselinovic şuan Vancouver Whitecaps FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ranko Veselinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad (2011-)

Sırbistan takımında 4 numaralı formasıyla 25 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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